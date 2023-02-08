Мир 08 февраля 2023, 06:22 Российский парламент отправит другим странам доклад США о биолабораториях на Украине Совфед и Госдума примут обращение к парламентам мира о работе биолабораторий США freepik

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Обе палаты российского парламента 15 февраля рассмотрят обращение к коллегам из других стран мира. Они приложат доклад Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Минобороны США (DTRA) о биолабораториях на Украине и призовут выяснить, что происходит на их собственной территории, рассказал в эфире канала «Вместе-РФ» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Парламентская комиссия по расследованию работы биолабораторий на Украине получила доклад DTRA, из которого стало ясно, что медико-биологические программы Пентагона носили военный характер. Сенатор заявил, что США создавали глобальную систему биоразведки, и часть лабораторий находились на Украине.

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«Мы договорились к 15 февраля подготовить проект обращения к парламентам мира», — предупредил Константин Косачев.

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Профильные комитеты работают над текстом. Госдума и Совфед рассмотрят его одновременно, а потом, в случае принятия, отправят вместе с докладом DTRA коллегам в других странах. Идея этой кампании, по словам сенатора, заключается в том, чтобы убедить их задуматься о происходящем в своих странах и задать ответственным лицам дополнительные вопросы.

На Украине работали не меньше 50 биолабораторий разного уровня, от региональных до наднациональных, рассказала ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Штаммы опасных вирусов нашли в Северодонецке.