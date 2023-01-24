Мир 24 января 2023, 07:28 Названо количество биолабораторий США на Украине Вице-спикер Госдумы Яровая: на Украине нашли как минимум 50 биолабораторий США freepik

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Российские депутаты и сенаторы в составе специальной парламентской комиссии установили существование как минимум 50 американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Ирина Яровая «Известиям».

Она пояснила, что точную цифру назвать не представляется возможным.

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«Сами лаборатории [в зависимости от уровня задач и степени подчинения] имеют строгую иерархию: региональные, субнациональные, национальные и наднациональные объекты», — рассказала Яровая.

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Госдума и Совфед приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий США на Украине в марте 2022 года. Тогда же решили создать для этого специальную комиссию, в ее составе оказались по 14 сенаторов и депутатов. Сопредседатели — Ирина Яровая и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

На работу комиссии выделили год — она должна изложить все доказательства существования военно-биологических проектов Соединенных Штатов на Украине уже к 23 марта. По итогам этой работы создадут доклад, который направят президенту Владимиру Путину и в международные организации.

Ранее подобное расследование инициировали в российском парламентаризме после трагедии в Беслане и катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС.