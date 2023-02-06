Мир 06 февраля 2023, 01:22 Парламентская комиссия проведет заседание по биолабораториям на Украине РИА «Новости»

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Парламентская комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине проведет заседание в Госдуме. Об этом сообщило РИА «Новости».

Комиссия состоит из 14 депутатов и такого же количества сенаторов. Сопредседателями комиссии назначили вице-спикера ГД Ирину Яровую и зампреда Совфеда Константина Косачева.

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Планируется участие в заседании замглавы МИД Сергея Рябкова и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

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Ранее Косачев уточнял в разговоре с агентством, что члены комиссии обсудят доклад американских экспертов Минобороны об угрозах. В документах есть сведения о проводимых на Украине биологических исследованиях. По словам зампреда Совфеда, комиссия должна закончить расследование до 23 марта 2023 года. Такой срок указан в законе. После итоги представят президенту и правительству. Кроме этого, доклад опубликуют в Сети.

Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, США сами себе противоречат в заявлениях о работе их биолабораторий на Украине. Он поинтересовался, почему всем занимаются военные, если программа носила сугубо мирный характер.