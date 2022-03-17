Российские военные взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку в ходе спецоперации

Подразделения ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным ведомства, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили еще 29 украинских военных объектов Украины.

Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, 14 мест скопления боевой техники и шесть складов боеприпасов.

Кроме того, авиация и средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24 и пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один Bayraktar TB2.

В общей сложности с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 182 самолета и вертолета, 177 БЛА и 1393 танка украинской армии.