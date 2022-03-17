Российские штурмовики Су-25 уничтожили военные склады ВСУ

Российские штурмовые самолеты Су-25 уничтожили склады с боеприпасами украинской армии. Видео с этим моментом опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как техника взмывает в воздух с аэродрома, а затем демонстрируется вид с неба на уничтоженные склады. Речь идет об ударе высокоточным снарядом по военному объекту.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России поразили 16 целей: один вертолет Ми-8 и 13 объектов военно-воздушных сил Украины, по одному самолету Су-24 и Су-25, а также 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть Bayraktar TB2.

Специальная операция по демилитаризации Украины продолжается с конца февраля. Для ликвидации военной инфраструктуры соседней страны Вооруженные силы России используют только высокоточное оружие.