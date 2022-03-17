Bayraktar сбили под Киевом. Фото Минобороны

За прошедшие сутки российские силы сбили на Украине три беспилотника Bayraktar. Фото с одним из них опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах можно увидеть лишь обломки беспилотника и техническую начинку.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские военные сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 украинских беспилотников. В их числе — три Bayraktar TB2.

С начала спецоперации ВС России уничтожили 181 украинский самолет и вертолет и, кроме того, ликвидировали 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 172 беспилотных летательных аппарата,1168 единиц специальной военной автомобильной техники, 170 зенитных ракетных комплексов и 133 реактивные системы залпового огня.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины.