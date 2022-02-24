Минобороны: российские военные вывели из строя 83 наземных военных объекта на Украине

В Минобороны РФ привели данные по военной спецоперации РФ в Донбассе. Российской стороне удалось вывести из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков подчеркнул на брифинге, что сбиты два украинских Су-27 и столько же — Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотника Bayraktar TB2 ВСУ.

Российские войска обеспечили себе выход к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым.

Группировки войск ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ. Им удалось продвинуться на шесть-восемь километров в глубину при огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

Все поставленные на день задачи, заметили в Минобороны, успешно выполнены.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что она носит вынужденный характер. Военные РФ, подчеркивали в Минобороны, наносили высокоточные удары только по военным объектам Украины. Никакой угрозы для гражданского населения, отмечали в ведомстве, российские военные не представляют.