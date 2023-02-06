Мир 06 февраля 2023, 18:33 Российские военные в Сирии сформировали отряды для помощи пострадавшим от землетрясения Минобороны поручило группировке сил РФ помочь устранить последствия землетрясения в Сирии

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Российская группировка войск в Сирии поможет ликвидировать последствия землетрясения по поручению министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Российский Центр по примирению враждующих сторон оперативно развернул шесть пунков выдачи гумпомощи пострадавшим в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Нуждающиеся получают продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

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Из военнослужащих группировки ВС России в Сирии сформировали 10 сводных отрядов для разбора завалов, поиска пострадавших и оказания медицинской помощи в районах, где разрушений было больше всего. Отряды уже приступили к работе. Всего привлекли более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

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Кроме того, на авиабазе «Хмеймим» создали мобильную группу российских военных медиков, которая готова к оказанию помощи, и развернули четыре пункта приема донорской крови. Также заработал совместный оперштаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи Сирии.

Президент России Владимир Путин изъявил готовность помочь Турции и Сирии справиться с последствиями сегодняшнего землетрясения. Сирия уже приняла предложение, и туда собрались лететь российские спасатели.