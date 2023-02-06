Происшествия 06 февраля 2023, 17:00 Российские спасатели вылетят в Сирию для ликвидации последствий землетрясения Кремль: Сирия приняла предложение Путина о помощи в ликвидации последствий землетрясения Пресс-служба МЧС

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с сирийским коллегой Башаром Асадом после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил глубокие соболезнования президенту САР в связи с произошедшими событиями в Сирии и предложил помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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«Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию», — говорится в сообщении.

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В Кремле также добавили, что Путин поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и предложит ему такую же помощь. Как только он согласится, российские специалисты тут же вылетят на помощь. МЧС России уже заявило о готовности двух самолетов со 100 спасателями на борту.

Еще 3 февраля сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предупредил в Twitter о мощном землетрясении в Турции. Тогда никто не предал его прогнозу никакого значения. Лишь сейчас подписчики начали расспрашивать, как ему удалось предсказать события.