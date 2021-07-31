Три российских самолета-амфибии Бе-200 задействованы в тушении пожаров в Турции. Также правительство России выделило еще пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лесные пожары начались в Турции 28 июля. По предварительным данным, возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Открытый огонь в районе Манавгата стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.

Огонь подобрался вплотную к отелям, создав угрозу для туристов. Постояльцы сообщили, что пришлось эвакуировать пятизвездочный отель в Бодруме Titanic Deluxe. В соцсетях даже стали появляться посты, что отель якобы загорелся, но эта информация не подтвердилась.

Эрдоган объявил зоной бедствия регионы Турции, в которых произошли лесные пожары. В их число вошли Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате возгораний погибли четыре человека, пострадали 183 человека. В данный момент 88 очагов возгорания из 98 локализованы.