Эрдоган назвал зоной бедствия пострадавшие от пожара регионы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы Турции, в которых произошли лесные пожары. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В их число вошли Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате возгораний погибли четыре человека, пострадали 183 человека. В данный момент 88 очагов возгорания из 98 локализованы.

Ранее Эрдоган заявил, что в стране мобилизованы все возможные силы для борьбы с огнем. Другие страны предложили Турции свою помощь: в четверг об этом заявили в Греции, ранее самолеты в Турцию направила и Россия.

Огонь подобрался вплотную к отелям, создав угрозу для туристов. Постояльцы сообщили, что пришлось эвакуировать пятизвездочный отель в Бодруме Titanic Deluxe. В соцсетях даже стали появляться посты, что отель якобы загорелся, но эта информация не подтвердилась.

Туроператоры рекомендуют желающим слетать в Турцию россиянам немного подождать, пока пожары не потушат. Скорее всего, это произойдет быстро. Но поддаваться панике и бросаться массово отменять туры на август они не советуют.