Российские пограничники не пострадали в инцидентах на границе Армении и Азербайджана | 360°

Мир 14 сентября 2022, 18:12 Поделиться Telegram

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Viber Российские пограничники не пострадали в инцидентах на границе Армении и Азербайджана ФСБ РФ: российские пограничники не пострадали на армяно-азербайджанской границе РИА "Новости"

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Российские пограничники не пострадали во время инцидентов на армяно-азербайджанской границе 13 и 14 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ в Армении.

«В связи с появившейся в СМИ информацией Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали», — говорится в сообщении.

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Вооруженные силы Азербайджана в среду обстреляли транспортное средство ФСБ России, заявила пресс-служба Минобороны Армении. Машина выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий.

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Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что миссия ОДКБ прибудет в страну 15 сентября. Ее участники оценят ситуацию на границе и представят доклад по итогам своей работы.

Обстановка в приграничных зонах обострилась ночью 13 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Из армянских сел, которые расположены рядом с границей, вывезли 2750 жителей.

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