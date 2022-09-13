Минобороны Армении заявило о попытках продвижения ВС Азербайджана на границе | 360°

Мир 13 сентября 2022, 15:06 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны Армении заявило о попытках продвижения ВС Азербайджана на границе Минобороны Армении: подразделения ВС Азербайджана не оставили попыток продвижения РИА "Новости"

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Обстановка на нескольких участках армяно-азербайджанской границы остается крайне напряженной. Об этом сообщили в Минобороны Армении.

По данным ведомства, Вооруженные силы Азербайджана не прекращают попытки продвижения вперед, особенно в направлении населенных пунктов Неркин Хэнд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк, написал ТАСС.

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В ведомстве добавили, что с армянской стороны в результате обострения ситуации на границе погибли 49 человек.

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Ранее в Минобороны Армении сообщили, что после полуночи 13 сентября подразделения азербайджанских военных открыли интенсивный огонь в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Применялись артиллерия, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

Совет безопасности Армении уже провел экстренное заседание, на котором приняли решение обратиться за поддержкой к России в рамках Договора о дружбе. Еще одно обращение армянская сторона собирается направить в ОДКБ и Совбез ООН.

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