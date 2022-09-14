Названа дата прибытия миссии ОДКБ в Армению | 360°

Все новости

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Мир

14 сентября 2022, 16:20

Более 100 военных погибли в боях на границе Армении и Азербайджана

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:18

Более 160 рабочих мест появится на новом производстве парфюмерии и косметики в Серпухове

Мир

14 сентября 2022, 16:15

Идею с лимитом цен на российскую нефть сочли провальной

Общество

14 сентября 2022, 16:11

Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Мир

14 сентября 2022, 16:07

Названа дата прибытия миссии ОДКБ в Армению

Глава МИД Армении Мирзоян: миссия ОДКБ прибудет в страну 15 сентября

Читать 360tv в

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибудет в Армению 15 сентября. Об этом объявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

Информацию о сроках прибытия миссии он представил в ходе выступления на правительственном часе, сообщил ТАСС.

Реклама

«Мы ожидаем, что миссия ОДКБ прибудет в Армению уже завтра. Наш запрос был должным образом обсужден в ОДКБ», — сказал Мирзоян.

Реклама

Решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана приняли накануне на внеочередном заседании ОДКБ. Его созвали из-за эскалации в приграничных районах. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 49 погибших. Из нескольких приграничных сел эвакуировали почти три тысячи человек.

Азербайджан винит в агрессии Армению. Минобороны страны заявило, что армянские вооруженные силы обстреливают позиции азербайджанских военных, в том числе из гаубиц.

Конфликт Азербайджана и Армении

ОДКБ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама