Названа дата прибытия миссии ОДКБ в Армению | 360°

Мир 14 сентября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

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Viber Названа дата прибытия миссии ОДКБ в Армению Глава МИД Армении Мирзоян: миссия ОДКБ прибудет в страну 15 сентября РИА "Новости"

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Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибудет в Армению 15 сентября. Об этом объявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

Информацию о сроках прибытия миссии он представил в ходе выступления на правительственном часе, сообщил ТАСС.

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«Мы ожидаем, что миссия ОДКБ прибудет в Армению уже завтра. Наш запрос был должным образом обсужден в ОДКБ», — сказал Мирзоян.

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Решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана приняли накануне на внеочередном заседании ОДКБ. Его созвали из-за эскалации в приграничных районах. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 49 погибших. Из нескольких приграничных сел эвакуировали почти три тысячи человек.

Азербайджан винит в агрессии Армению. Минобороны страны заявило, что армянские вооруженные силы обстреливают позиции азербайджанских военных, в том числе из гаубиц.

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