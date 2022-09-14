Военных Азербайджана обвинили в обстреле машины ФСБ РФ | 360°

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Военных Азербайджана обвинили в обстреле машины ФСБ РФ

Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России

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Вооруженные силы Азербайджана в среду обстреляли транспортное средство ФСБ России. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Армении.

«Противник нанес удары по транспортному средству ФСБ РФ, которое выполняло гуманитарную миссию в зоне боевых действий», — подчеркнули в ведомстве.

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Вооруженные силы Азербайджана утром 14 сентября начали наступление в направлении армянского населенного пункта Джермук в Вайоцдзорской области и Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении. По данным Минобороны Армении, в направлении Джермука ВС Азербайджана применили ударный беспилотник (БПЛА), написали «Известия».

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Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян призвал Совет безопасности организации провести экстренное заседание в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Такое письмо пришло в аппарат Совета безопасности. В тексте указывается, что постпред Армении в организации по поручению министра иностранных дел республики запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

Армения

Конфликт Азербайджана и Армении

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