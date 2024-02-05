05 февраля 2024, 20:15
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за обстрела Лисичанска
Россия обратилась в Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску и запросила на 6 февраля срочное заседание. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно (заседание — прим. ред.) будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 6 февраля», — отметил он.
Реклама
Украинские боевики атаковали пекарню в Лисичанске 3 февраля. Из-за обстрела погибли 28 человек человек, в том числе министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. По информации RT, жертвами атаки также стали два депутата муниципального округа города.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар по Лисичанску и указал на недопустимость атак по гражданским объектам и мирному населению.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обстрел города чудовищным террористическим актом. По его словам, Россия продолжает СВО, чтобы предотвратить подобные преступления.
ВСУ
Россия
ООН
Лисичанск
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Реклама
Реклама