Мир 05 февраля 2024, 20:15 Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за обстрела Лисичанска РИА «Новости»

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Россия обратилась в Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску и запросила на 6 февраля срочное заседание. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно (заседание — прим. ред.) будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 6 февраля», — отметил он.

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Украинские боевики атаковали пекарню в Лисичанске 3 февраля. Из-за обстрела погибли 28 человек человек, в том числе министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. По информации RT, жертвами атаки также стали два депутата муниципального округа города.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар по Лисичанску и указал на недопустимость атак по гражданским объектам и мирному населению.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обстрел города чудовищным террористическим актом. По его словам, Россия продолжает СВО, чтобы предотвратить подобные преступления.