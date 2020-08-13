Россия заявила об иностранном вмешательстве в белорусские протесты
«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства», — отметила Захарова.
По ее словам, это сделано для того, чтобы расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в стране.
Ранее представитель МИД заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии пришла в норму.
Политологи рассказали «360» о том, по каким сценариям может пойти Белоруссия в ближайшее время.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после объявления результатов президентских выборов. Местные жители делились с «360» впечатлениями прошедших дней.
По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей.