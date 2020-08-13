Россия заявила об иностранном вмешательстве в белорусские протесты

На беспорядки в Белоруссии оказывают влияние иностранные силы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства», — отметила Захарова.

По ее словам, это сделано для того, чтобы расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее представитель МИД заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии пришла в норму.

Политологи рассказали «360» о том, по каким сценариям может пойти Белоруссия в ближайшее время.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после объявления результатов президентских выборов. Местные жители делились с «360» впечатлениями прошедших дней.

По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей.