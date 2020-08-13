«Выходят мирные люди». Четыре дня после выборов — глазами белорусов
Как будто комендантский час
Денис из Минска сам участвовал в акциях протеста и видел, как ведут себя гражданские и силовики. Молодой человек находился в центре города 9 августа, после окончания выборов.
«Я видел, как избивают людей», — заявил он «360». По его словам, демонстранты не закидывали правоохранителей камнями и никак не провоцировали. Однако около 23:30 в тот день они начали применять оружие.
«В течение трех минут несколько выстрелов прямо в толпу. Когда началась стрельба, все были в шоке. Они стреляли на поражение», — отметил он.
Денис добавил, что после этого людей стали вытеснять к улице Тимирязева. Потом толпу разделили. Это было сделано для того, чтобы люди разошлись.
Собеседник «360» утверждает, что людей могут забрать прямо с улицы. По сути, это похоже на комендантский час.
Такой а-ля комендантский час, который не введен. Но дали распоряжение заведениям — ресторанам, магазинам, торговым центрам — в 18:00 закрыватьсяДенис житель Минска.
Утром и днем 13 августа в Минске было тихо.
«Сейчас какое-то затишье перед бурей. Потому что сегодня ночью была тишина. Никто не понимает, что и как будет происходить», — заявил житель Минска.
Изменившиеся настроения в рядах демонстрантов
Другая жительница белорусской столицы, Агата, рассказала «360» о проходящих утром в четверг мирных акциях. Женщины в белом и с цветами в руках вновь вышли на улицы, чтобы призвать прекратить насилие. Их поддерживают водители.
«Автомобили передвигаются со скоростью 20–30 километров в час», — отметила девушка.
По словам Агаты, этот флешмоб «Цепи солидарности» возник спонтанно в соцсетях. Его решили сделать участницы одной из групп, в которую входили 150 человек. Однако позже акция разрослась по всей стране.
Агата слышала о том, что утром 13 августа людей стали отпускать из изоляторов. Туда подъезжают люди, чтобы помочь ранее задержанным и развести их по домам.
Также девушка подтвердила, что вчера проходила забастовка врачей. Они собрались у медуниверситета. Их было около 150 человек. К ним вышел министр здравоохранения, пытался договориться, но они отказались.
Собеседница «360» заявила, что 12 августа задержали около 700 человек. Она подтвердила, что силовики применяли к протестующим резиновые пули и светошумовые гранаты. Но в последнее время это уже делалось не в таком количестве, как в первый день протестов.
«Мы хотим, чтобы освободили заключенных, провели честные выборы, отправили Лидию Ермошину (глава Центризбиркома Белоруссии — прим. ред.) в отставку и главой ЦИК стал независимый человек из народа», — сказала Агата.
При этом она подчеркнула, что у участвующих в протесте людей нет координаторов.
«Мы видим, где и что происходит. Выходят мирные люди, которые хотят, чтобы все произошло честно. Мы хотим честных выборов», — заключила она.
Обстановка в Бресте
«360» также поговорил с жительницей Бреста Анной. Она работает в малом бизнесе. Женщина заявила, что сейчас торговые центры закрываются раньше времени — в 18:00. По ее словам, столкновения с милицией бывают, но они не такие масштабные. Массовых протестов, как в Минске, Гродно, Гомеле, в городе нет. Задержания происходят локально каждый день.
«Вы можете выйти на остановку, можете выйти с работы [и вас задержат]. Я, как руководитель организации, вынуждена давать сотрудникам письма на фирменном бланке», — рассказала Анна.
В них указываются фамилия и имя, место работы и время, когда человек ушел со службы. Это делается, чтобы при выходе из ТЦ его не задержали.
Сейчас в городе Бресте проходит мирная акция. Женщины вышли на улицу с цветами. Проезжающие автомобили сигналят в знак поддержкиАнна жительница Бреста.
По ее мнению, массовые акции протеста в Белоруссии начались из-за поведения властей.
«Любая агрессия у белоруса — это следствие поведения властей», — подчеркнула она.
Анна отметила, что на некоторых избирательных участках не вывешивались 9 августа итоговые протоколы, поджигались избирательные бюллетени.
«Массово нарушается законодательство Республики Беларусь по части Избирательного кодекса», — заметила собеседница «360».
При этом Анна затруднилась ответить на вопрос о том, действительно ли в стране проходят забастовки. Она сказала, что лично у нее проверенной информации на этот счет нет.
Пока эта новость готовилась к публикации, стало известно, что часть белорусов отказывается выходить на работу. По данным СМИ, бастуют сотрудники БелАЗа, несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине, Институт порошковой металлургии, Институт химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии, несколько цехов «Гродно Азота», «Белэнерготехпроект» и другие.