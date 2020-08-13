Последние несколько дней из Белоруссии поступает много новостей, некоторые из них противоречивые. «360» решил напрямую поговорить с жителями страны и узнать из первых уст, что там сейчас происходит.

Как будто комендантский час

Денис из Минска сам участвовал в акциях протеста и видел, как ведут себя гражданские и силовики. Молодой человек находился в центре города 9 августа, после окончания выборов.

«Я видел, как избивают людей», — заявил он «360». По его словам, демонстранты не закидывали правоохранителей камнями и никак не провоцировали. Однако около 23:30 в тот день они начали применять оружие.

«В течение трех минут несколько выстрелов прямо в толпу. Когда началась стрельба, все были в шоке. Они стреляли на поражение», — отметил он.

Денис добавил, что после этого людей стали вытеснять к улице Тимирязева. Потом толпу разделили. Это было сделано для того, чтобы люди разошлись.

Собеседник «360» утверждает, что людей могут забрать прямо с улицы. По сути, это похоже на комендантский час.

Такой а-ля комендантский час, который не введен. Но дали распоряжение заведениям — ресторанам, магазинам, торговым центрам — в 18:00 закрываться Денис житель Минска.

Утром и днем 13 августа в Минске было тихо.

«Сейчас какое-то затишье перед бурей. Потому что сегодня ночью была тишина. Никто не понимает, что и как будет происходить», — заявил житель Минска.

Изменившиеся настроения в рядах демонстрантов

Другая жительница белорусской столицы, Агата, рассказала «360» о проходящих утром в четверг мирных акциях. Женщины в белом и с цветами в руках вновь вышли на улицы, чтобы призвать прекратить насилие. Их поддерживают водители.

«Автомобили передвигаются со скоростью 20–30 километров в час», — отметила девушка.

По словам Агаты, этот флешмоб «Цепи солидарности» возник спонтанно в соцсетях. Его решили сделать участницы одной из групп, в которую входили 150 человек. Однако позже акция разрослась по всей стране.

Источник фото: телеканал «360»

Агата слышала о том, что утром 13 августа людей стали отпускать из изоляторов. Туда подъезжают люди, чтобы помочь ранее задержанным и развести их по домам.

Также девушка подтвердила, что вчера проходила забастовка врачей. Они собрались у медуниверситета. Их было около 150 человек. К ним вышел министр здравоохранения, пытался договориться, но они отказались.

Собеседница «360» заявила, что 12 августа задержали около 700 человек. Она подтвердила, что силовики применяли к протестующим резиновые пули и светошумовые гранаты. Но в последнее время это уже делалось не в таком количестве, как в первый день протестов.

«Мы хотим, чтобы освободили заключенных, провели честные выборы, отправили Лидию Ермошину (глава Центризбиркома Белоруссии — прим. ред.) в отставку и главой ЦИК стал независимый человек из народа», — сказала Агата.

При этом она подчеркнула, что у участвующих в протесте людей нет координаторов.

«Мы видим, где и что происходит. Выходят мирные люди, которые хотят, чтобы все произошло честно. Мы хотим честных выборов», — заключила она.

Обстановка в Бресте

«360» также поговорил с жительницей Бреста Анной. Она работает в малом бизнесе. Женщина заявила, что сейчас торговые центры закрываются раньше времени — в 18:00. По ее словам, столкновения с милицией бывают, но они не такие масштабные. Массовых протестов, как в Минске, Гродно, Гомеле, в городе нет. Задержания происходят локально каждый день.

«Вы можете выйти на остановку, можете выйти с работы [и вас задержат]. Я, как руководитель организации, вынуждена давать сотрудникам письма на фирменном бланке», — рассказала Анна.

В них указываются фамилия и имя, место работы и время, когда человек ушел со службы. Это делается, чтобы при выходе из ТЦ его не задержали.

Сейчас в городе Бресте проходит мирная акция. Женщины вышли на улицу с цветами. Проезжающие автомобили сигналят в знак поддержки Анна жительница Бреста.

По ее мнению, массовые акции протеста в Белоруссии начались из-за поведения властей.

«Любая агрессия у белоруса — это следствие поведения властей», — подчеркнула она.

Анна отметила, что на некоторых избирательных участках не вывешивались 9 августа итоговые протоколы, поджигались избирательные бюллетени.

«Массово нарушается законодательство Республики Беларусь по части Избирательного кодекса», — заметила собеседница «360».

При этом Анна затруднилась ответить на вопрос о том, действительно ли в стране проходят забастовки. Она сказала, что лично у нее проверенной информации на этот счет нет.

Пока эта новость готовилась к публикации, стало известно, что часть белорусов отказывается выходить на работу. По данным СМИ, бастуют сотрудники БелАЗа, несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине, Институт порошковой металлургии, Институт химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии, несколько цехов «Гродно Азота», «Белэнерготехпроект» и другие.