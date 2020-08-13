МИД РФ обеспокоили беспорядки в Белоруссии

В четверг состоялся онлайн-брифинг с участием Марии Захаровой. Во время выступления она от лица МИД выразила обеспокоенность событиями в Белоруссии, связанными с беспорядками после выборов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела онлайн-брифинг, на котором обсудила повестку дня. Так, Захарова заявила, что Москва следит за происходящими событиями в Белоруссии и переживает из-за протестных акций в стране.

Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов Мария Захарова.

Также представитель МИД заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии пришла в норму. Кроме того, Захарова призвала протестующих и представителей белорусских властей проявить сдержанность и благоразумие. Об этом сообщает RT.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, в день предварительного оглашения результатов выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко лидировал с 80%. После этого в стране вышли толпы недовольных людей. Протесты не прошли без жертв — в МВД Белоруссии заявили об одном погибшем. Также были ранены и задержаны российские журналисты.