Россия заявила о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня. Об этом заявили в Минобороны России. Он случился 11 декабря.

«Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 23 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — приводит текст заявления военного ведомства «Spuntik Армения».

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе в направлении Старого Таглара и Хсаберда. Сейчас Ереван готовит ответные меры.

Российские миротворцы вошли на территорию конфликта согласно совместному заявлению о прекращении огня, которое 9 ноября подписали Россия, Азербайджан и Армения. Сообщений о боевых действиях со дня подписания документа до сегодняшнего момента не было.

10 декабря в Баку прошел военный парад, посвященный окончанию военного конфликта В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обратился к армянской стороне и попросил Ереван «взяться за ум».

Накануне Москва и Анкара договорились о создании совместного центра по мониторингу ситуации в Карабахе. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что он появится в городе Агдам.