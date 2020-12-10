«Следует взяться за ум»: Эрдоган обратился к Армении во время военного парада в Баку

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в военном параде в Баку. С трибуны он посоветовал Армении взяться за ум и обвинил армянские власти в том, что они обрекли свой народ на беду.

«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — заявил Эрдоган. Трансляцию парада ведет государственное телевидение Азербайджана.

10 декабря в Баку проходит военный парад, посвященный окончанию военного конфликта в Нагорном Карабахе. На мероприятие пригласили турецкого лидера, который потом проведет переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее в азербайджанском Министерстве обороны сообщили, что в параде будут участвовать более трех тысяч военнослужащих и 150 единиц военной техники.

9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Война между Арменией и Азербайджаном началась 28 сентября. В зону конфликта вошли российские миротворцы.