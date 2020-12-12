Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху создадут в Агдаме — Алиев
«Мы находимся на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. <…> Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать за режимом прекращения огня», — приводит слова президента Азербайджана Ильхама Алиева РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.
Азербайджанский лидер отметил, что создание центра — это хороший показатель регионального сотрудничества и это уже реальность.
Накануне Москва и Анкара договорились, что будут вместе следить за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали соответствующий меморандум.
9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В зону конфликта вошли российские миротворцы. 12 декабря в Минобороны Армении сообщили о новом наступлении Азербайджана.