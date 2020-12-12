Минобороны Армении заявило о новом наступлении Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о новых боевых действиях на юге Нагорного Карабаха. В ведомстве уточнили, что возобновилось наступление Азербайджана.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила атакующие действия в направлении Старого Таглара и Хсаберда», — сообщило Министерство обороны Армении в Facebook. В ведомстве подчеркнули, что армянская сторона готовит ответные меры.

9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев, которые будут служить на линии соприкосновения ближайшие пять лет. Военные из РФ следят за соблюдением режима прекращения огня в регионе, разминируют территорию и оказывают медицинскую помощь местным жителям.

Война между Арменией и Азербайджаном началась в Нагорном Карабахе 27 сентября. Она продолжалась полтора месяца. Противники армянского премьер-министра Никола Пашиняна требуют его отставки после подписания заявления. Они считают, что глава правительства сдал Нагорный Карабах Азербайджану. Сам премьер заявил, что сделал это ради мира по совету военных.