Мир 19 апреля 2024, 18:55 Россия сможет завершить конфликт на Украине уже сегодня — лидеры G7 G7: Россия могла бы завершить конфликт на Украине сегодня же РИА «Новости»

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Министры иностранных дел стран «Большой семерки» заявили, что Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня». Документ, в котором указан «способ», опубликовали после встречи глав на саммите в Италии.

Страны G7 потребовали, чтобы Россия вывела свои силы с территорий, который Запад считает украинскими, несмотря на проведенные там референдумы и волеизъявление жителей воссоединиться с Россией.

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Представители министерств также отметили, что Запорожская АЭС, представляет серьезные риски для ядерной безопасности. При этом станцию постоянно атакуют украинские боевики, но в МАГАТЭ пока отказываются это признавать.

Цели российской спецоперации остались прежними, и она продолжается, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У России «нет веры» украинскому руководству, говорил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Поэтому Россия не будет делать паузу в боевых действиях, даже если начнет переговоры с Украиной.