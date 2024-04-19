Важное 19 апреля 2024, 13:23 Цели СВО не изменились — Песков Песков: цели спецоперации остались прежними РИА «Новости»

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Цели российской спецоперации остались прежними и она продолжается. Об этом представителям прессы заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, идет ли СВО по плану.

«Цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии это, конечно же, прерогатива Министерства обороны», — процитировало Пескова РИА «Новости».

При этом, по его словам, на нюансах проведения спецоперации неминуемо сказывается расширение модальности участия в конфликте коллективным Западом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что Россия не будет делать паузу в боевых действиях, даже если начнет переговоры с Украиной. Он добавил, что у РФ «нет веры» руководству Украины и есть полная убежденность в том, что спецоперацию необходимо продолжать, поскольку России создавали угрозу. При этом глава МИД подчеркнул, что страна всегда готова к переговорам и традиционно предпочитает их «дракам и войнам».