24 ноября 2022, 08:28
Россия решила повременить с ответом на реакцию Польши после «ракетного инцидента»
МИД России отказался от поспешных решений в связи с реакцией Польши на падение ракет
Власти России учтут реакцию Польши на падение ракет у границы с Украиной, но не станут давать поспешный ответ. Об этом сказал РИА «Новости» представитель МИД России.
«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем», — отметили в дипведомстве.
Реклама
В министерстве напомнили, что сразу после падения ракет в селе Пшеводув МИД Польши запросил разъяснения. Минобороны России передало данные, которые помогли доказать, что российские военные к этому непричастны. Тогда польская сторона признала, что это действительно не было нападением России на ее территорию. МИД России не станет реагировать на этот случай, но учтет реакцию Польши в общем контексте международных отношений.
Реклама
Две ракеты упали в Хрубешовском районе Люблинского воеводства 15 ноября, погибли два человека. Некоторые западные СМИ обвинили в этом Россию, хотя президент Анджей Дуда подтвердил, что они принадлежали украинской системе ПВО. Впоследствии агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорта, который назвал ракеты российскими.
Ракеты
МИД РФ
Польша
Реклама
Реклама