Мир 24 ноября 2022, 08:28 Россия решила повременить с ответом на реакцию Польши после «ракетного инцидента» МИД России отказался от поспешных решений в связи с реакцией Польши на падение ракет РИА «Новости»

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Власти России учтут реакцию Польши на падение ракет у границы с Украиной, но не станут давать поспешный ответ. Об этом сказал РИА «Новости» представитель МИД России.

«Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем», — отметили в дипведомстве.

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В министерстве напомнили, что сразу после падения ракет в селе Пшеводув МИД Польши запросил разъяснения. Минобороны России передало данные, которые помогли доказать, что российские военные к этому непричастны. Тогда польская сторона признала, что это действительно не было нападением России на ее территорию. МИД России не станет реагировать на этот случай, но учтет реакцию Польши в общем контексте международных отношений.

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Две ракеты упали в Хрубешовском районе Люблинского воеводства 15 ноября, погибли два человека. Некоторые западные СМИ обвинили в этом Россию, хотя президент Анджей Дуда подтвердил, что они принадлежали украинской системе ПВО. Впоследствии агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорта, который назвал ракеты российскими.