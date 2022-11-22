Мир 22 ноября 2022, 10:20 Журналиста Associated Press уволили за материал о «российских ракетах» в Польше Associated Press уволило журналиста за материал об упавших в Польше «российских ракетах» Polska Policja

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Агентство Associated Press уволило журналиста за сообщения о российских ракетах, упавших на востоке Польши. Об этом сообщил портал The Daily Beast.

Издание напомнило, что 15 ноября АР выпустило новость, в которой со ссылкой на источник в разведке США утверждалось, что ракеты РФ взорвались на польской территории, после чего погибли два человека.

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С автором сообщения Джеймсом Лапорту агентство расторгло трудовой договор. Информация основывалась на данных из одного источника — неназванного представителя разведки США высокого ранга. Хотя по правилам агентства требуется более одного ньюсмейкера при условии его анонимности. Представитель агентства объяснил увольнение строгими редакционными стандартами.

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о ракетах в Польше загнали НАТО в ловушку. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию в падением ракет «договорняком», организованным с целью провокации против России.