Россия продолжит поставки газа Белоруссии по цене 2019 года

Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа на условиях прошлого года. Новые договоренности будут действовать только на 2020 год.

«Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год», — передает слова замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака «Интерфакс».

Козак также добавил, что о следующих годах стороны не договорились. Минск на данный момент покупает примерно 20 миллиардов кубометров российского газа по цене 127 долларов за тысячу кубометров (2019 год).

Лидеры двух стран после долгих переговоров решили подписать 31 декабря протокол, по которому на первые два месяца 2020 года цены для Минска останутся без изменений. Лукашенко намерен и дальше бороться за снижение цены на газ. Белоруссия также попросила Россию вести расчет в рублях, на что получила отказ, оставив долларовые расчеты.

Ранее сообщалось, «Белорусская нефтяная компания» (БНК) купила 80 тысяч тонн норвежской нефти на фоне срыва договоренностей с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки черного золота с 1 января 2020 года.