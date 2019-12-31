Россия и Белоруссия продлили газовые контракты на 2020 год

Документы подписали в Москве глава российской компании Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Также они утвердили протокол о порядке формирования цен на газ в январе и феврале 2020 года.

Меркель поблагодарила Россию и Украину за продление транзита газа Подробнее

Объемы поставок и транзита в 2020 году остались на уровне 2019 года.

30 декабря 2019 года Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону договорились подготовить промежуточный вариант по поставкам нефти и газа лишь в том случае, если нефтегазовые компании обеих стран не договорятся о поставках до 1 января.

Осенью 2019 года министр экономического развития России Максим Орешкин сообщал, что в рамках Союзного государства России и Белоруссии идут переговоры о создании единого рынка газа на территории двух стран.