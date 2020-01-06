Белоруссия предложила отказаться от доллара в расчетах за российский газ

В тексте документа говорится, что расчеты в белорусских рублях будут проводиться между компаниями-резидентами, которые принимают участие в поставках российского газа. Это делается для повышения доверия к белорусскому рублю.

Для того, чтобы решение вступило в силу, правительствам России и Белоруссии необходимо договориться об отказе от иностранной валюты для расчетов между белорусскими компаниями-резидентами, которые занимаются газом. После этого президент Белоруссии.

На сегодняшний день контракты по поставкам газа в Белоруссию идут через «дочку» «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларусь» в долларах.

На ближайшие два месяца Москва и Минск договорились о том, что поставки будут идти по прошлогодней цене в 127 долларов за одну тысячу кубометров топлива. Соответствующий протокол подписали глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что неоднократно предлагал перейти на расчеты при покупках газа на российские рубли и отказаться от доллара. Однако его просьбы оставались без ответа.