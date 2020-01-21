Спор о цене и дележка прибыли. Зачем Белоруссия закупила нефть в Норвегии

«Для новополоцкого НПЗ „Нафтан“ закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тысяч тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы концерна.

Собеседник агентства также рассказал, что сделку заключила БНК — государственный нефтетрейдер, ответственный за экспорт белорусских нефтепродуктов.

Накануне Нового года Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Спор Минска и Москвы связан со стоимостью сырья: белорусская сторона настаивает на поставках по внутрироссийской цене.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшее время начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Уже в середине января первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой сообщил, что Минск направил коммерческие предложения о покупке нефти всем потенциальным поставщикам: в Польшу, на Украину, в Казахстан и Азербайджан, и странам Балтии.

«360» узнал у политологов, чего именно такими действиями пытается добиться Белоруссия.

Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «360» отметил, что, по его мнению, «это ее спор о цене и дележке прибыли совместной от работы белорусских НПЗ».

«Нам трудно так судить внешне, но я могу сказать, что у Александра Лукашенко тоже есть своя правда», — считает Марков.

При этом политолог заметил, что нефть, конечно, принадлежит Российской стороне. По мнению Маркова, Лукашенко задает ряд правильных вопросов.

Во-первых, белорусский лидер задается вопросом, зачем ему на переговоры посылают людей, которые якобы «ненавидят белорусскую социально-экономическую модель, поскольку она так социально ориентирована», считает политолог. При этом он отмечает, что белорусская социально-экономическая модель — это реализация китайской модели, и у нее «объективно лучше показатель, чем у российской», поскольку, по данным ООН, по общим интегральным показателям Белоруссия опережает Россию, добавил Макаров.

Источник фото: Pixabay

«А вот это неуважение социально-экономической модели со стороны ряда российских переговорщиков — это мне представляется ошибкой», — заметил политолог.

Второй аргумент Лукашенко — это то, что эта модель поддерживается абсолютным большинством граждан Белоруссии и «они чувствуют угрозу со стороны российских (переговорщиков)», отметил Марков.

«Они не хотели бы, чтобы белорусская (сторона) использовала российскую нефть, чтобы Россия захватила огромные куски белорусской экономики и разрушила белорусскую социально-экономическую модель. В этом есть резон», — объяснил политолог. При этом он подчеркнул, что и с российской стороны тоже есть свой резон.

По его словам, нужно двигаться вперед по пути интеграции.

«За это время, пока мы топчемся на месте, Евросоюз прошел далеко-далеко вперед. Еще одна вещь, которая у российской аргументации есть, очень серьезная, мы говорим Александр Григорьевич, зачем вы допускаете белорусских националистов, русофобов, которые тесно связаны с украинскими бандеровцами […], зачем вы их допускаете к системе образования и к белорусским средствам массовой информации? Мы прямо видим, что они ведут русофобскую пропаганду», — заметил Марков. Он отметил, что тем самым подрывается российско-белорусское сотрудничество.

По его мнению, объединять нужно следующим образом: Лукашенко «отвинтит социальные головы всем русофобским националистам», а за это Россия будет с солидной скидкой давать нефть и газ.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук, доцента Владимира Шаповалова, в данном случае речь идет о действиях, которые мы не так давно наблюдали на Украине.

«Несмотря на то, что Белоруссия и Россия — союзные государства, отношения между нашими странами развиваются не линейно, не просто, а изобилует сложными моментами, если не сказать конфликтными», — отметил в беседе с «360» Шаповалов.

По его мнению, в этом отношении, позиция Белоруссии, как страны-транзитера, от которой в определенной степени зависит Россия в нефтяной сфере, является соблазном для белорусских властей попытаться использовать эту ситуацию для того, чтобы оказывать определенное давление на Москву, в своих интересах.

«К этому можно относиться как к определенным проблемам, которые существуют, к сожалению, в отношениях между Белоруссией и Россией, которые существуют, несмотря на союзные государства, не смотря на таможенный союз, и, в общем-то, на то, что Россия и Белоруссия являются военными союзниками. Тем не менее, вот такого рода эксцессы возникают в наших отношениях постоянно», — считает политолог.

По его мнению, каждый раз эти конфликты возникают по инициативе белорусской стороны, и, по сути, в этом проявляется определенный стиль политики белорусской власти и президента. При этом Шаповалов уверен в том, что стороны смогут договориться.

«Я уверен, что договорятся, потому что на самом деле, Белоруссия не то, что не может существовать отдельно — это было бы слишком сильным выводом. Но Белоруссия в значительной степени сориентирована на российскую экономику и, в общем-то, интегрирована в российское экономическое пространство, я думаю, что, это позволяет надеяться, на то, что подобного рода действия со стороны белорусской власти […] также как и раньше не поставят под удар добрые отношения, которые существуют у обеих стран», — считает Шаповалов.