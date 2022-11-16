Мир 16 ноября 2022, 21:21 Россия призвала Польшу не ввязываться в «грязные провокации» украинских властей МИД России указал послу Польши на нагнетание антироссийской истерии после ЧП с ракетами Pixabay

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МИД России вызвал временного поверенного в делах Польши в РФ Яцека Щлядевского. Дипломату указали на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии в республике после падения ракет в населенном пункте Пшеводув.

«Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что РФ ожидает от польских властей прекращения антироссийских спекуляций в связи с падением ракет. По ее словам, власти уже дали все исчерпывающие разъяснения о непричастности ВС России к произошедшему в Польше.

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Две ракеты упали на территории республики вечером 15 ноября. В результате ЧП погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что снаряды принадлежали Украине. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ракеты могли принадлежать украинской системе ПВО.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ракеты не принадлежали его стране. Он добавил, что «не может не доверять» специалистам, которые предоставили ему подобный отчет.