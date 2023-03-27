Мир 27 марта 2023, 11:46 Россия пожелала Израилю урегулировать ситуацию политически — МИД Дипломат Богданов: Россия не вмешивается во внутренние дела Израиля YouTube

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Обстановка в Израиле, несмотря на протесты против судебной реформы, должна оставаться безопасной. Россия рассчитывает на политическое решение проблемы, заявил журналистам спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Его процитировал ТАСС.

«Россия не вмешивается во внутренние дела Израиля, желает, чтобы ситуация была урегулирована в рамках политических процедур», — сказал он.

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Страна, по словам дипломата, рассчитывает на то, что ситуация останется стабильной и безопасной как для израильтян, так и для находящихся в зоне протестов россиян.

В Израиле прошли протесты против судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которая усилит контроль исполнительной власти над назначением судей. Поводом для массовых беспорядков ночью 26 марта стала отставка министра обороны Йоава Галанта — он публично выступил против действий правительства и предложенных им нововведений.