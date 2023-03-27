27 марта 2023, 11:46
Россия пожелала Израилю урегулировать ситуацию политически — МИД
Дипломат Богданов: Россия не вмешивается во внутренние дела Израиля
Обстановка в Израиле, несмотря на протесты против судебной реформы, должна оставаться безопасной. Россия рассчитывает на политическое решение проблемы, заявил журналистам спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Его процитировал ТАСС.
«Россия не вмешивается во внутренние дела Израиля, желает, чтобы ситуация была урегулирована в рамках политических процедур», — сказал он.
Реклама
Страна, по словам дипломата, рассчитывает на то, что ситуация останется стабильной и безопасной как для израильтян, так и для находящихся в зоне протестов россиян.
В Израиле прошли протесты против судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которая усилит контроль исполнительной власти над назначением судей. Поводом для массовых беспорядков ночью 26 марта стала отставка министра обороны Йоава Галанта — он публично выступил против действий правительства и предложенных им нововведений.
Израиль
Протесты
Международные отношения
Россия
МИД РФ
Реклама
Реклама