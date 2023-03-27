27 марта 2023, 07:43
Приостановку судебной реформы поддержал президент Израиля
Президент Израиля призвал остановить проведение судебной реформы
На фоне массовых протестов президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить проведение судебной реформы. Он написал об этом в Twitter.
«Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс [принятия реформы]», — призвал лидер.
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Массовые акции протеста начались после того, как в стране запустили проведение судебной реформы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку несогласного с переменами министра обороны Йоава Галанта. Тысячи израильтян собрались у резиденции премьера и прорвали полицейский кордон. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал призвал его отложить перемены и аннулировать увольнение чиновника.
Йоав Галант заявил, что судебная реформа может создать явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства. Предложенные Биньямином Нетаньяху меры усилят политический контроль над назначением судей, предоставив исполнительной власти более широкую свободу назначать судей Верховного суда.
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