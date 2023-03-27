Мир 27 марта 2023, 07:43 Приостановку судебной реформы поддержал президент Израиля Президент Израиля призвал остановить проведение судебной реформы Unsplash

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На фоне массовых протестов президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить проведение судебной реформы. Он написал об этом в Twitter.

«Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс [принятия реформы]», — призвал лидер.

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Массовые акции протеста начались после того, как в стране запустили проведение судебной реформы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку несогласного с переменами министра обороны Йоава Галанта. Тысячи израильтян собрались у резиденции премьера и прорвали полицейский кордон. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал призвал его отложить перемены и аннулировать увольнение чиновника.

Йоав Галант заявил, что судебная реформа может создать явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства. Предложенные Биньямином Нетаньяху меры усилят политический контроль над назначением судей, предоставив исполнительной власти более широкую свободу назначать судей Верховного суда.