Мир 26 марта 2023, 22:47 Нетаньяху снял с должности министра обороны Израиля The Jerusalem Post: премьер-министр Израиля Нетаньяху уволил главу Минобороны Галанта РИА «Новости»

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху снял с должности главу Минобороны Йоава Галланта, предложившего приостановить судебную реформу, которая привела к расколу общества и протестам внутри страны. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Как было объявлено в воскресенье вечером, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта после его несогласия с судебной реформой», — заявили журналисты.

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До этого Галлант выступил с телеобращением, в котором высказал свои опасения относительно влияния судебной реформы на безопасность страны. Он подчеркнул, что многие резервисты в знак протеста отказываются от службы в армии. Экс-глава Минобороны Израиля призвал к дипломатии и приостановке законодательного процесса.

Галант стал первым членом кабмина Израиля, публично заявившем о желании приостановить судебную реформу. Он добавил, что стране нужны изменения, но не те, которые приведут к расколу.

Протестующие против судебной реформы ранее перекрыли шоссе в Тель-Авиве. Полиция применила водометы с целью разогнать демонстрантов.