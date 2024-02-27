Мир 27 февраля 2024, 14:50 Россия потребовала от «Большой семерки» дать ответы по Навальному Захарова: Россия не ответит G7 по Навальному, пока ее запросы не удовлетворят РИА «Новости»

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Россия не станет предоставлять сведения странам G7 на запросы по ситуации со смертью Алексея Навального, пока не получит ответы на собственные запросы по нему. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Сначала пусть дадут ответ на наши запросы о результатах анализов, которые брали в Германии у Навального. Мы не можем много месяцев добиться ясности в ситуации по диверсиям на „Северных потоках“ и в деле Скрипалей», — напомнила она.

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Захарова подчеркнула, что «Большой семерке» не стоит рассчитывать на взаимность, пока Россия не получит на эти вопросы убедительные ответы.

Навальный скончался в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. По факту смерти Следственный комитет начал проверку.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин никак не комментировал ситуацию со смертью Навального, этим вопросам занимаются компетентные органы. Также он назвал непозволительными и хамскими любые заявления западных политиков на эту тему.