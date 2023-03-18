Мир 18 марта 2023, 19:21 МИД России уточнил срок продления зерновой сделки Представитель МИД Захарова: участникам зерновой сделки сообщили о ее продлении на 60 дней РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская сторона согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еще раз повторяем. Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней», — отметила она.

Реклама

Представитель МИД поделилась комментарием на фоне сообщений сторон зерновой сделки о том, что ее якобы продлили на 120 дней. Захарова напомнила, что Министерство иностранных дел РФ и постоянные представители России при ООН уведомили все стороны сделки о продлении сделки на 60 дней.

Реклама

Также о продлении зерновой сделки, срок которой истекал 19 марта, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что это стало возможно благодаря переговорному процессу, который турецкая сторона вела с Россией и Украиной

Накануне постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что страны Запада должны за два месяца вывести из-под санкций всю цепочку операций с продовольствием и удобрениями из России.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали договоренности о зерновой сделке 22 июля 2022 года. Соглашение предусмотрен вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.