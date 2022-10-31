Россия пообещала компенсировать за свой счет выпадающие объемы по продуктовой сделке | 360°

Мир 31 октября 2022, 15:01 Россия пообещала компенсировать за свой счет выпадающие объемы по продуктовой сделке Пресс-секретарь президента Песков: для Африки Россия компенсирует выпадающие объемы зерна пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Е. А. Хромушина

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Россия гарантирует готовность компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран Африки за свой счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Он напомнил, что лишь небольшая доля из всего поставляемого зерна приходится на бедные страны, все остальное получили вполне себе сытые государства Европы.

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«Пока мы можем только гарантировать готовность российской стороны выпадающие объемы за свой счет компенсировать», — сказал Песков.

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Представитель Кремля уточнил, что это непростой вопрос, и он требует проработки.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы. Он также отметил значимость речи Путина на «Валдае» для Соединенных Штатов.

Так, во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются единым народом. Он напомнил, что Украина исторически сложилась как искусственное государство, гарантом суверенитета которого может быть только Россия.