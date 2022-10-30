Власть 30 октября 2022, 14:50 Россия продолжит отстаивать свои интересы — Песков Представитель Кремля Песков: РФ не может быть вассалом и будет отстаивать свои интересы РИА "Новости"

Читать 360tv в

Россия неспособна быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы можем в чем-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно», — сказал представитель Кремля.

Реклама

Подобную позицию Песков счел залогом того, что Россия будет отстаивать свои интересы.

Реклама

Песков пояснил суть тезиса президента Владимира Путина о самом опасном и важном десятилетии, который прозвучал в выступлении главы государства на пленарном заседании «Валдая».

«Те, кто рулил миром до сих пор, начали терять свою власть. Да, во многом они продолжают рулить, они очень сильные», — отметил Песков.

Он напомнил, что управляющие ЕС, Японией и другими государствами США представляют собой серьезную силу, которую уже начали терять.

«Они начали ее терять, и они будут ее терять как раз в течение вот этого самого непредсказуемого десятилетия», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, навстречу США будет двигаться другая половина мирового ВВП, которая набирает силу.

«И вот здесь как раз произойдет и перераспределение силы, <…> и отход от однополярности, и переход к другому режиму сосуществования, тому, о котором говорил президент Путин», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Кремль отметил значимость речи Путина на «Валдае» для США.