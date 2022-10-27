Путин назвал русских и украинцев единым народом | 360°

Мир 27 октября 2022, 18:27 Путин назвал русских и украинцев единым народом Президент Путин: Россия и Украина — единый народ

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Русские и украинцы являются единым народом. Об этом во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это факт, исторический факт. Россия и Украина — один народ», — сказал Путин.

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Президент напомнил, что исторически Украина складывалась как искусственное государство, гарантом суверенитета которого могла быть только Россия.

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«Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала», — добавил он.

Ранее российский лидер отметил, что сложившийся порядок однополярного мира постепенно уходит в прошлое. Он назвал многополярный мир единственным способом для Европы восстановить и сохранить экономическую и политическую субъектность.

Также Путин сообщал, что несмотря на попытки Запада, величайших гениев русской культуры ни у кого отменить не получится.