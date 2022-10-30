Кремль отметил значимость речи Путина на «Валдае» для США | 360°

Мир 30 октября 2022, 14:36 Кремль отметил значимость речи Путина на «Валдае» для США Песков: после речи Путина на «Валдае» США обязаны увидеть, где проходят красные линии РФ РИА "Новости"

Читать 360tv в

Американские политики будут внимательно анализировать тезисы речи президента Владимира Путина во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай», потому что в них содержатся прямые объяснения сути действия российской власти на Украине и обозначение красных линий. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Уверен, что в США будут читать и анализировать речь Путина. По крайней мере придут к пониманию о красных линиях государства», — сказал он.

Реклама

Песков отметил, что выступление российского лидера было адресовано не конкретно для США, а для всего мира, сообщили «Дни.ру».

Реклама

«Путин в своей речи объяснил причины начала специальной операции на глубинном уровне, а не на рефлексах. Он ясно дал понять, почему Россия оказалась права и почему другого выбора не было», — добавил помощник российского лидера.

В ходе своего выступления Путин заявил, что искренне считает украинцев и россиян одним народом. Также он напомнил, что Украина обрела суверенитет благодаря гаранту в лице России, которая ее и создала.