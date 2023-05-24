Мир 24 мая 2023, 18:30 Россия поможет обеспечить безопасность Белоруссии в случае попытки переворота Песков: Россия выполнит обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии и будет следовать им в случае попытки переворота в соседней стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1». Отрывок беседы опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о подготовке Западом переворота в Белоруссии. По словам военного, Польша должна быть готова поддержать войсковую операцию против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Реклама

Песков напомнил, что Белоруссия для РФ — это не просто соседнее государство. Республика является партнером, союзником и братской России страной, отметил пресс-секретарь главы государства.

«Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы», — заверил представитель Кремля.

Песков также назвал Польшу враждебным для РФ государством. В этой республике открыто говорят о планах непосредственно вмешаться во внутренние дела соседней страны, в том числе силовыми методами, обратил внимание пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Белоруссии прибыл в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме. Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин встретится с Лукашенко для обсуждения ряда вопросов.