Мир 24 мая 2023, 12:45 Лукашенко прибыл в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум Telegram

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Участником пленарного заседания II Евразийского экономического форума станет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщило БелТА, глава республики уже прибыл в Москву.

На предстоящем заседании Лукашенко объявит о приоритетах Белоруссии по ключевым вопросам сотрудничества со странами-участницами, входящими в Евразийский экономический союз. В частности, речь идет о совместном финансировании промышленных проектов, а также об упрощении правил внешней торговли.

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Евразийский экономический форум проходит в Москве в среду, 24 мая. На следующий день на 30-е заседание соберется Высший Евразийский экономический совет для обсуждения реализации поставленных задач по стратегическим направлениям и подведению итогов работы союза в международных делах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин встретится на мероприятиях Евразийского экономического форума с Александром Лукашенко для обсуждения ряда вопросов.

Президент Белоруссии ранее заявил, что намерен встретиться с президентом России для помощи в «развязывании узлов», с которым столкнулось правительство Союзного государства, а также для обсуждения несостыковок по некоторым вопросам кабминов двух стран.