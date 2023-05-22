22 мая 2023, 15:51
Встречу Путина и Лукашенко 24 мая подтвердили в Кремле
Представитель Кремля Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 24 мая
Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в среду, 24 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
Лидеры стран встретятся в рамках мероприятий по линии Евразийского экономического союза, которые пройдут в Москве, уточнил Песков.
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«Действительно, мы ожидаем, что президенты смогут пообщаться после прибытия Лукашенко в Москву», — сказал он.
В понедельник о планах провести встречу с Путиным сообщил сам Лукашенко. По его словам, он встречается с российским лидером, чтобы помочь правительствам Союзного государства «развязать какие-то узлы» в отношениях между собой.
Также Лукашенко подчеркнул, что в отношениях кабминов иногда он замечает несостыковки по каким-то вопросам и бюрократизм.
Ранее белорусский президент назвал ложными слухи о возможном присоединении государства к России в 2030 году.
Дмитрий Песков
Александр Лукашенко
Владимир Путин
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