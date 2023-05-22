Мир 22 мая 2023, 15:51 Встречу Путина и Лукашенко 24 мая подтвердили в Кремле Представитель Кремля Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 24 мая РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в среду, 24 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

Лидеры стран встретятся в рамках мероприятий по линии Евразийского экономического союза, которые пройдут в Москве, уточнил Песков.

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«Действительно, мы ожидаем, что президенты смогут пообщаться после прибытия Лукашенко в Москву», — сказал он.

В понедельник о планах провести встречу с Путиным сообщил сам Лукашенко. По его словам, он встречается с российским лидером, чтобы помочь правительствам Союзного государства «развязать какие-то узлы» в отношениях между собой.

Также Лукашенко подчеркнул, что в отношениях кабминов иногда он замечает несостыковки по каким-то вопросам и бюрократизм.

Ранее белорусский президент назвал ложными слухи о возможном присоединении государства к России в 2030 году.