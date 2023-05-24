Мир 24 мая 2023, 16:05 Слова Лукашенко о подготовке Западом восстания в Белоруссии получили подтверждение Польский генерал Скшипчак: мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно случится РИА «Новости»

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Польша готовится к перевороту в Белоруссии и его поддержке вооруженными формированиями. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны европейской республики генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat, подтвердив таким образом слова белорусского лидера Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии ранее предупредил, что Запад собирается вторгнуться в страну для ее уничтожения. На территорию государства забрасывают террористов и диверсантов, передают деньги и вооружение, пытаются сформировать ячейки для координации протестов, сообщил Лукашенко. Польский генерал подтвердил планы Запада устроить переворот в стране.

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«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет», — заявил Скшипчак.

Экс-замминистра нацобороны Польши отметил, что республика должна быть готова поддержать войсковую операцию против Лукашенко, сообщили «Известия». По мнению польского генерала, к восстанию могут присоединиться белорусы, участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

Скшипчак также призвал подготовиться к наплыву беженцев из Белоруссии в Польшу. Если переворот случится, произойдет исход белорусов из родной страны, подытожил польский военный.

В начале мая Лукашенко заявлял об участившихся проникновениях диверсантов в Белоруссию. Президент поручил правительству и силовому блоку принять серьезные меры для пресечения таких случаев.