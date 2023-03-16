Важное 16 марта 2023, 18:21 Россия одобрила продление зерновой сделки на 60 дней Захарова объявила о продлении Россией зерновой сделки на 60 дней РИА «Новости»

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Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление представителя ООН Стефана Дюжаррика, что подписанные документы предусматривают срок продления на 120 дней.

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«Сделку продлили на 60 дней», — подчеркнула Захарова.

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Представитель МИД отмечала, что зерновая сделка предусматривает выполнение двух подписанных договоров, в том числе снятие ограничений для экспорта российских сельхозпродуктов и удобрений. Но эти обязательства в полном объеме так и не реализовали, поэтому Россия согласилась продлить срок действия соглашений не на 120, а на 60 дней.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что срок продления зерновой сделки составляет 120 дней. Но в связи с сохранением препятствий для выполнения всех условий соглашения важно продолжить поставки продовольствия. Представитель ООН пояснил, что речь касается возможности работы платежных систем для российских экспортеров.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что снятие ограничений для поставок на мировые рынки российской сельскохозяйственной продукции уже началось, но процесс идет чрезвычайно медленно.