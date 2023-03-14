Мир 14 марта 2023, 21:14 ООН заявила о прогрессе на переговорах о расширении зерновой сделки Дюжаррик: ООН достигла прогресса на переговорах о расширении зерновой сделки РИА «Новости»

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Зерновая сделка предусматривает продление на 120 дней, но сейчас ООН сфокусировалась на продолжении ее работы. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.

В вопросе переговоров по расширению зерновой сделки стороны достигли значимого прогресса, но препятствия еще есть, особенно по части платежных систем, сказал представитель ООН.

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«Был достигнут значимый прогресс, но действительно остаются некоторые препятствия, особенно в том, что касается платежных систем. Наши усилия по преодолению этих препятствий продолжатся без перерыва», — отметил он.

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На вопрос журналистов о том, можно ли говорить о продлении сделки, раз у сторон нет возражений в этом вопросе, Дюжаррик указал, что «зерновая сделка продолжает действовать».

Российская сторона против расширения зерновой сделки, которую так продвигает Украина, заявил ранее замминистра иностранных дел страны Сергей Вершинин. По его словам, для обеспечения продовольственной безопасности в мире необходимо разблокировать экспорт отечественной сельхозпродукции и удобрений.