Мир 14 марта 2023, 16:34 Сокращенный срок продления зерновой сделки объяснили Захарова назвала продление зерновой сделки на 60 дней невыполнением условий России РИА «Новости»

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Россия заключила зерновую сделку в рамках пакетного соглашения, которое состояло из двух частей. Поэтому все обязательства по договору должны выполняться одинаково. Но пока обязательства перед страной остаются не выполненным. Поэтому новое продление провели на 60, а не 120 дней. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что при продлении зерновой сделки важно ориентироваться не на требования шантажистов, а на международное право и соблюдение законности.

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«Мы неоднократно и публично, и по дипломатическим каналам разъясняли нашу позицию. Речь идет о пакетной сделке, о договоре из двух частей. Именно так ее презентовал господин Гутерриш, руководитель всемирной организации. Обе части этой сделки должны в равной степени выполняться. Любые махинации не допустимы», — подчеркнула Захарова.

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О продлении зерновой сделки на 60 дней заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Он подчеркнул, что она все еще носит пакетный характер и Россия намерена добиваться снятия всех ограничений для экспорта своей сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Он добавил, что это процесс уже начался, но идет очень медленно.

Зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН заключили в июле 2022 года. В рамках соглашения стороны подписали два документа. Первый предусматривал выход сухогрузов с украинским зерном из портов в Одессы, а второй — снятие санкций с поставок российских сельхозпродуктов и удобрений. Осенью срок действия договоров продлили. Они истекали 18 марта.