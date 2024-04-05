Мир 05 апреля 2024, 07:32 Россия не станет церемониться со спонсорами киевского режима — Захарова Захарова: РФ не будет церемониться со спонсорами киевского режима РИА «Новости»

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Россия не станет церемониться со спонсорами киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«То, что церемониться с теми, кто спонсирует киевский режимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — заметила дипломат.

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Так она прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что министр обороны России Сергей Шойгу, обсуждая теракт в «Крокусе» с французским коллегой Себастьяном Лекорню, выражался «вычурно и угрожающе». Захарова добавила, что Шойгу говорил «достойно и по делу», и предложила тем, кто хочет в этом убедиться, перечитать сообщение Минобороны.

Комментаторы в основном согласились с представителем МИД России. Один отметил, что Франция сама «привыкла себя вести, озираясь на хозяев», и не понимает, когда кто-то «твердо держит позицию». Другой возмутился: Франция должна радоваться, что с ней «вообще разговаривают». Третий предположил: Лекорню «хотел, чтобы перед ним пресмыкались».

Кстати, телефонный разговор министров обороны состоялся по инициативе французской стороны.