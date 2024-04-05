Мир 05 апреля 2024, 03:09 Захарова раскритиковала слова Макрона о Шойгу Захарова: Шойгу говорил с главой МО Франции достойно и по делу РИА «Новости»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу во время беседы говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню «достойно и по делу». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал «угрожающими» замечания российского министра.

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«[Шойгу говорил] не „вычурно и угрожающе“, а достойно и по делу — перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — подчеркнула Захарова.

По утверждениям французского лидера, российская сторона якобы намекнула на причастность французских спецслужб к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.